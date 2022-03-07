Криптобиржа Coinbase начинает блокировку российских адресов в рамках санкций

«За последние несколько недель правительства всего мира ввели ряд санкций в отношении отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов», — говорится в заявлении биржи.
Сейчас заблокировано уже более 25 тыс. адресов из России, «связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью».
Отмечается, что при регистрации пользователь обязан указать страну проживания, и если эта страна под санкциями, то запрос будет отклонен. «Мы используем элементы управления геозоной, чтобы предотвратить доступ к веб-сайту Coinbase, а также к нашим продуктам и услугам любому, кто использует IP-адрес в санкционном регионе (например, в Крыму, Северной Корее, Сирии и Иране) … Если кто-то открыл учетную запись Coinbase и впоследствии подвергся санкциям, мы идентифицируем эту учетную запись и закрываем ее», — говорится в заявлении.
При этом еще 4 марта генеральный директор компании Брайан Армстронг сообщал, что Coinbase не запрещает использование платформы тем гражданам России, кого не внесли в санкционные списки.