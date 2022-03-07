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13:44 (мск), источник: Газета.Ру

Reuters оценило, сможет ли Европа выжить без российского газа

В информационном агентстве Reuters изучили вопрос о том, какие альтернативы российскому газу есть у Европы в условиях сокращения поставок из Российской Федерации, и насколько эти альтернативы жизнеспособны.

Источник: Reuters

В качестве стран-альтернативных поставщиков углеводородов для Германии выделяются Британия, Норвегия и Нидерланды, а помочь справиться с энергетическим шоком южноевропейским странам смогут нефтегазовые поставки из Азербайджана. Также сжиженный газ в Европу можно завозить из США и Катара.

Тем не менее, издание указывает на то, что добыча газа связана с особенностями долгосрочных контрактов, правительственными ограничениями, а также ограничениями физических объемов хранилищ для сжиженного газа в портах европейских стран. В связи с этим Европе полностью и без вреда для экономики невозможно отказаться от российских поставок. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Отчасти, Евросоюзу могут помочь справиться с энергетическим кризисом альтернативные источники энергии, такие как солнце, ветер, вода, ядерная энергетика. Тем не менее, в связи с износом атомных и гидроэлектростанций и их постепенным закрытием, предполагается, что подобные источники энергии не могут стать основными. Из-за экологических же ограничений, европейские страны в последнее время активно сокращали добычу угля.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России. Она призвала масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии, отметив, что «одним из пионеров в этом деле» является Испания.

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