На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
13:58 (мск), источник: © РИА Новости

Boeing приостановил покупку титана из России, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из РФ и закрывает технические отделы в Москве и Киеве, сообщает газета Wall Street Journal.

Источник: © РИА Новости

«Boeing заявила, что прекратила закупки российского титана… Она также закрыла свои технические отделы в Москве и Киеве и перестала посылать запчасти для самолетов российским авиакомпаниям», — говорится в сообщении.

В России расположен крупнейший производитель титана в мире — «ВСМПО-АВИСМА». В минувшем ноябре Boeing подписал с компанией меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому «ВСМПО-АВИСМА» называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

Как отмечали опрошенные РИА Новости аналитики, популярность российского титана заключается в совокупности таких составляющих, как понятный производственный цикл, качественное сырье, зарекомендовавшее себя качество продукции, а также конкурентоспособная цена.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% всех мировых поставок титана, поэтому глобальной аэрокосмической промышленности будет сложно отказаться от российской продукции, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

 Visa приостановит деятельность в России
Китай: США просчитались с санкциями против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь