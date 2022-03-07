Boeing приостановил покупку титана из России, пишут СМИ

«Boeing заявила, что прекратила закупки российского титана… Она также закрыла свои технические отделы в Москве и Киеве и перестала посылать запчасти для самолетов российским авиакомпаниям», — говорится в сообщении.
В России расположен крупнейший производитель титана в мире — «ВСМПО-АВИСМА». В минувшем ноябре Boeing подписал с компанией меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому «ВСМПО-АВИСМА» называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).
Как отмечали опрошенные РИА Новости аналитики, популярность российского титана заключается в совокупности таких составляющих, как понятный производственный цикл, качественное сырье, зарекомендовавшее себя качество продукции, а также конкурентоспособная цена.
Корпорация «ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% всех мировых поставок титана, поэтому глобальной аэрокосмической промышленности будет сложно отказаться от российской продукции, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.