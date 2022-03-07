Дерипаска: нам нужен мир как можно скорее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата

«Нам нужен мир как можно скорее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата — это второе в чем я с ним согласен. Весь мир после этих событий будет другим, и Россия будет другой», — прокомментировал господин Дерипаска выступление историка Юваля Ноя Харари посвященного ситуации на Украине.
Тот отметил, что «украинцы — очень реальная нация, они отчаянно независимы, не хотят быть частью России и будут сражаться изо всех сил».
«Я не во всем могу, конечно, согласиться. Для меня он всегда старался быть нарочито политкорректным, а чтобы оставаться объективным историком — это не лучшая позиция. Но в одном я, да и многие, наверное, в России согласны — нам нужен мир», — заявил Олег Дерипаска.
На Украине с 24 февраля продолжается российская специальная военная операция.