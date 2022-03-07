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18:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Дерипаска: нам нужен мир как можно скорее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата

Бизнесмен Олег Дерипаска выступил за прекращение военных действий на Украине. Бизнесмен отметил, что точка невозврата уже пройдена.

Источник: РИА "Новости"

«Нам нужен мир как можно скорее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата — это второе в чем я с ним согласен. Весь мир после этих событий будет другим, и Россия будет другой», — прокомментировал господин Дерипаска выступление историка Юваля Ноя Харари посвященного ситуации на Украине.

Тот отметил, что «украинцы — очень реальная нация, они отчаянно независимы, не хотят быть частью России и будут сражаться изо всех сил».

«Я не во всем могу, конечно, согласиться. Для меня он всегда старался быть нарочито политкорректным, а чтобы оставаться объективным историком — это не лучшая позиция. Но в одном я, да и многие, наверное, в России согласны — нам нужен мир», — заявил Олег Дерипаска.

На Украине с 24 февраля продолжается российская специальная военная операция.

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