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03:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Американские биржи закрылись рекордным падением с 2020 года

Американские индексы упали на 2,4−3,6% на фоне роста цен на нефть. Это рекордное падение больше чем за год, передает AP.

Источник: AP 2022

S&P 500 упал на 3%, до 4201,09 пункта. Это самое большое падение за 16 месяцев. Dow Jones снизился на 2,4%, до 32817,38 пункта, Nasdaq — на 3,6%, до 12830,96 пункта. Nasdaq находится на уровне на 20,1% ниже рекордного, S&P 500 — на 12,4%.

Стоимость нефти Brent 7 марта превышала $139 за баррель. Это произошло на фоне обсуждения в США запрета на импорт российской нефти. Такой законопроект рассматривает Конгресс США. Документ отменит «нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией». Решение принимается на фоне военной операции России на Украине, которая проходит с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.

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