Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и закрытии АЗС в России

«Shell сегодня объявила о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), в соответствии с новыми указаниями правительства», — говорится в заявлении компании.
Shell также прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти, закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.
Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил, что действия компании совершались в договоренности с властями на фоне дискуссий о необходимости сохранить энергоснабжение в Европе, при этом отказавшись от российского сырья.
28 февраля нефтегазовая компания Shell сообщила о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом» из-за ситуации на Украине. По данным РИА «Новости», компания также выйдет из проектов «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и совместного с «Газпром нефтью» проекта «Гыдан энерджи».
Ранее Shell извинилась за то, что вынуждена покупать российскую нефть в текущих условиях.