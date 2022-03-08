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14:47 (мск), источник: Газета.Ру

Shell объявила о поэтапном отказе от российской нефти и закрытии АЗС в России

Компания Shell объявила, что намерена отказаться от покупки российской нефти и газа. Компания также закроет свои АЗС на территории России, говорится в пресс-релизе на сайте Shell.

Источник: AP 2022

«Shell сегодня объявила о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), в соответствии с новыми указаниями правительства», — говорится в заявлении компании.

Shell также прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти, закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил, что действия компании совершались в договоренности с властями на фоне дискуссий о необходимости сохранить энергоснабжение в Европе, при этом отказавшись от российского сырья.

28 февраля нефтегазовая компания Shell сообщила о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом» из-за ситуации на Украине. По данным РИА «Новости», компания также выйдет из проектов «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и совместного с «Газпром нефтью» проекта «Гыдан энерджи».

Ранее Shell извинилась за то, что вынуждена покупать российскую нефть в текущих условиях.

Александр Целищев

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