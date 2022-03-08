16:48 (мск), источник: Известия
Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах. Документ опубликован на портале правовой информации 8 марта.
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Согласно закону, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Документом упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий в стране и вводятся особые правила регистрации лекарств. Правительству дается право оперативно корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности, предусматриваются ограничения на вывоз некоторых лекарств из России.
Отмечается, что правительство сможет скорректировать правила приема в вузы РФ для россиян, вынужденных прервать обучение за рубежом из-за действий иностранных государств.
Ряд положений в законе касается поддержки бизнеса в РФ. Среди них — отмена до конца 2022 года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, а также ввод упрощенных условия и порядок государственных закупок.
Кроме того, упоминаются и особенности применения законодательства о хозяйственных обществах, включая нормы о расчете стоимости чистых активов в 2022 году, закондательства о кредитах и займах. Правительство наделяется правом отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации, от некоторых положений законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности.
Законопроект был внесен правительством ранее в марте.
2 марта в нижней палате парламента прокомментировали разрабатываемый пакет антикризисных мер. Депутат Сергей Гаврилов рассказал, что в первую очередь в пакет войдут меры по поддержке российской промышленности, прежде всего оборонно-промышленного комплекса и авиастроения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 марта заявил о том, что недружественным странам не удастся дестабилизировать экономику России. Песков отметил, что Москва вводит контрсанкции, для того, чтобы минимизировать ущерб от действий, направленных на подрыв целостности экономики страны.
Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение специальной операции в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.