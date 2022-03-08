Цены на бензин в США преодолели исторический максимум

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина к утру вторника достигла в США $4,173. Как констатируется на сайте AAA, это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории. Телекомпания CNN подчеркивает, что предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла $4,11 за галлон.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в апреле выросла во вторник на $5,34 (4,47%), до $124,74 за баррель. Ранее журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн сообщила со ссылкой на источники, что США планируют во вторник одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ в связи с ситуацией на Украине.
В 2021 году доля России составляла около 3% от общего объема импорта нефти в США, поставки выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. Импорт нефтепродуктов из России увеличился на 1,5%, до 172,586 млн баррелей. В основном они импортируются на Гавайи и побережье, где нефтеперерабатывающие предприятия не имеют доступа к трубопроводам, связывающим крупные американские месторождения. США с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей.