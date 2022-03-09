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00:32 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ запретил снимать с вкладов более $10 тыс. наличными и продажу валюты гражданам

Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В частности, накладывается запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Снять можно будет и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте регулятора. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

ЦБ: $ 105.8124   +0.00 € 115.6212   -0.91 ММВБ: $ 105.0000   -1.01 € 118.9925   +1.39
Источник: Reuters

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, пояснил ЦБ.

Россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Помимо прочего, в течение срока действия временного порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что банк готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных ЦБ временных правил. «Покупка безналичной валюты доступна клиентам в Сбербанк Онлайн без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений», — сообщили «Ъ» в пресс-службе.

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