В условиях санкций банки предпринимают нестандартные шаги для удержания клиентов

Японская JCB 8 марта объявила о приостановке операций по картам, выпущенным российскими банками с 14 марта. Накануне аналогичные заявления сделали American Express и Diners Club, 6 марта — Visa и Mastercard. Как заявили в ЦБ и Национальной системе платежных карт (НСПК), все карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат действовать: на территории РФ расчеты обеспечивает НСПК. За рубежом карты указанных МПС, выпущенные в РФ, действовать перестанут.
Тем не менее абсолютное большинство банков намерено продлить срок действия уже выпущенных карт, в том числе и МПС. И ряд игроков из числа крупнейших уже заявили об этом.
Так, Совкомбанк намерен продлить их действие до 2028 года, Росбанк и МКБ — до 2030 года, а Газпромбанк, ВТБ и Тинькофф объявили, что делают свои карты бессрочными. Продляют сроки действия карт МТС-банк, Альфа-банк, РНКО «Платежный центр». В Сбербанке не ответили на запрос «Ъ».
По словам экспертов, этот шаг продиктован ожидаемыми проблемами с поставками чипов для банковских карт в Россию. Как пояснил «Ъ» глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, технически карты «в пластике» могут работать достаточно длительное время, вместе с тем экспериментально работоспособность карт с чипом на горизонте свыше десяти лет не подтверждена.
По словам источника «Ъ» на карточном рынке, сейчас из-за санкций существуют большие трудности с закупкой чипов за границей. Проблема, по словам собеседника «Ъ», не только в том, что многие не решаются продавать чипы в Россию, но и в том, что сегодня их сложно и оплатить, и доставить. Отечественные мощности, по его словам, ограничены тем, что российских комплектующих для производства чипов мало. Кроме того, чипы российского производства обходятся гораздо дороже импортных (по оценкам экспертов, до двух раз). В таких условиях банкам проще не перевыпускать карты, а попробовать переждать санкции.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 28 февраля:
Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны как обычно.
Но клиентам банков необходимы карты и для расчетов за рубежом. Поэтому банки обратились за разрешением на эмиссию к единственной не объявившей о приостановке своей деятельности в РФ МПС — UnionPay. Как рассказала «Ъ» директор процессингового центра «КартСтандарт» Майя Глотова, поскольку у людей остается необходимость осуществлять оплату по картам за рубежом, поэтому в компании наблюдают резкое повышение спроса банков на UnionPay. «Мы уже активно ведем проекты с несколькими банками и ожидаем порядка 80 банков до конца года», — заявила она.
В Почта-банке фиксируют повышенный спрос на карты UnionPay. Почта-банк является участником UnionPay, там убрали лимиты на снятие наличных в банкоматах за границей. При этом в Почта-банке открытие карты бесплатное, в Газпромбанке и банке «Санкт-Петербург» она обойдется в 5 тыс. руб. в год, в «Зените» — 6 тыс. руб., а в Россельхозбанке — 7,5 тыс. руб.
Как рассказал «Ъ» источник на платежном рынке, сегодня около 80% банков на карточном рынке имеют договор с UnionPay по эквайрингу: в их сетях организован прием платежей карт этой системы, но договор на эмиссию есть всего у десятка банков.
Банки, которые подключены к UnionPay по эквайрингу, на подключение эмиссии в обычных условиях тратят два-три месяца. Для тех, кто совсем не работал с UnionPay, подключение может занять около полугода.
При этом, как сообщили «Ъ» два источника на платежном рынке, у UnionPay, в отличие от Visa и Mastercard, нет двухуровневого варианта, когда небольшой банк может подключиться к платежной системе через спонсора.
По словам Романа Прохорова, надо понимать, что замена на UnionPay будет происходить только для трансграничных операций, поскольку освобождающийся от уходящих платежных систем рынок внутрироссийских трансакций полностью займут «Мир» и СБП. В свою очередь, независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков обращает внимание, что UnionPay только в начале своей международной экспансии, включая Россию, и поэтому навряд ли можно ожидать полноценную замену картам Visa и Mastercard в ближайшие пять лет. По его мнению, UnionPay не будет спешить с приемом в свою систему банков, которые находятся под санкциями, опасаясь вторичных санкций и репутационных рисков для своей стратегии в США и ЕС. В UnionPay от комментариев отказались.
Максим Буйлов, Ксения Дементьева
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