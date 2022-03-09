КамАЗ перейдет на выпуск техники с отечественными узлами

«В связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий, Барнаул. — Ред.). В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — сказано в письме.
Из документа следует, что дефицит компонентов не позволит КамАЗу выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).
КамАЗ устанавливает дизельные двигатели Cummins на широкий модельный ряд. С партнером Cummins Inc. у российского производителя есть совместное предприятие (СП) в РФ «Камминз Кама». При этом мощности линии по производству собственных двигателей Р6 (класс экологичности «Евро-5») составляют сейчас 12 тыс. штук в год (линия сборки проходит модернизацию, после чего производительность вырастет до 30 тыс. двигателей в год), сообщили в компании 8 марта.
Уже сейчас известно, что на первый план возвращается старое камазовское семейство К3, на которое всегда приходилась львиная доля продаж. Темп сборки более современного семейства K5 снизится.
— Панели кабин штампуют в России, но не сам КамАЗ, а турецкий завод, штампы принадлежат ему. Если турецкие партнеры откажутся от работы с КамАЗом, то сваривать кабины К5 будет не из чего. А если «Даймлер» потребует законсервировать совместный завод по их сварке — то еще и негде, — считает главный редактор издания «ST-KT.RU. Спецтехника и коммерческий транспорт» Константин Закурдаев.
Что касается старого поколения КамАЗов, то здесь зависимость от импорта не критична, считает он.
— КамАЗ сохранил производство для них пусть устаревших, но выпускаемых самостоятельно и V-образных дизелей, и коробок передач, и ведущих мостов. Поэтому, скорее всего, основную массу выпускаемых грузовиков в обозримой перспективе составят именно они.