06:31 (мск), источник: Известия
Малому бизнесу предложили дать отсрочку по налогам
«Опора России» направила в правительство и Минэкономразвития предложения по мерам поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) для второго пакета антикризисных мер (письмо есть у «Известий»). Среди ключевых инициатив — отсрочка по уплате налогов до конца года, снятие ковидных ограничений для бизнеса, отмена курортного сбора, снижение штрафов для МСП и законодательное ограничение разницы между курсами покупки и продажи валюты.