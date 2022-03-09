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08:33 (мск), источник: © РИА Новости

Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия планирует начать производить по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем в год, говорится в сообщении Минпромторга.

Источник: РИА "Новости"

«Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Суперджет-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы», — отмечается в сообщении министерства.

Пока SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем.

По данным за 2020 год, в стране производили около 23−24 самолета ежегодно. Сейчас главной целью для российского авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов, подчеркнули в министерстве.

Так, отечественный двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12−14 месяцев. Соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.

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