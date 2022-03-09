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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум

Курс евро на Мосбирже на 10:27 достиг 127,4 ₽, обновив исторический максимум. Курс доллара вырос до 117,3 ₽. Это верхний потолок торгов.

ЦБ: $ 105.8124   +0.00 € 115.6212   -0.91 ММВБ: $ 117.3550   +12.36 € 127.4250   +8.43
Источник: Reuters

Курс доллара при открытии торгов на Мосбирже (10:15 мск) вырос на 8,88 ₽, до 113,89 ₽, евро подорожал на 1,51 ₽, до 120,5 ₽ Об этом свидетельствуют данные торгов. Курсы уперлись в установленные биржей границы, что препятствует дальнейшему ослаблению рубля.

Вчера курс доллара стабилизировался на рынке Forex после рекорда накануне. На торгах 8 марта курс доллара к рублю доходил до отметки 114,27 ₽, тогда как днем ранее, 7 марта, он достигал максимального значения 177,26 ₽ Курс евро снизился до 138 ₽ после взлета до 150,58 ₽

Курс рубля начал падать на фоне санкций стран Запада, введенных из-за российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Страны Запада, в частности, заморозили активы Центробанка РФ, а также ввели ограничения в отношении ряда крупных банков. ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев.

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