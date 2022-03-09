Visa дала банкам в России еще один день на завершение операций по картам

Зарубежная платежная система Visa установила для российских банков новый срок для завершения операций по своим картам за рубежом, сообщается на сайте Visa.
Клиринговые операции они теперь смогут проводить до 11 марта. Для россиян, владеющих картами Visa, предельный срок для совершения операций остается прежним — 00:01 мск 10 марта.
Внутри России карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работу до истечения срока их действия. Многие российские банки продлили первоначальный срок для таких карт на несколько лет, а попавший под санкции ВТБ сделал их бессрочными.
6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Этот шаг в Visa назвали вынужденным в связи с военной спецоперацией на Украине. После того как ограничения вступят в силу, выпущенные в России карты не будут работать за рубежом, а также в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay.
В России карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока их действия, пояснили в Центробанке. Операции по таким картам обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт. Деньги на счетах, привязанные к ним, останутся в сохранности и будут доступны, добавили в ЦБ. При этом трансграничные операции будут недоступны.
После того как Visa и Mastercard объявили об ограничениях, ряд российских банков, в частности Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-банк, сообщили, что рассматривают возможность выпуска кобейджинговых карт, работающих в двух платежных системах — российской «Мир» и китайской UnionPay.