ЦБ разъяснил порядок снятия валюты

С 9 марта по 9 сентября российский ЦБ установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В течение этого срока банки не будут продавать наличную валюту гражданам.
«Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить наличной валюты в совокупности не более $10 тыс.. Человек может получить до $10 тыс. наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными $10 тыс. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до $10 тыс.», — поясняется на сайте ЦБ.
Эти меры были объявлены регулятором на фоне новых санкций, введенных из-за российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. Страны Запада, в частности, заморозили активы ЦБ РФ, а также ввели ограничения в отношении ряда крупных банков. ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев.