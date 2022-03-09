Экономисты рассказали, появится ли в России черный рынок валюты

«Секрет фирмы» обратился к экономистам с вопросом, могут ли эти ограничения вернуть в Россию чёрный рынок валюты.
В 1980 году официальный курс доллара США в СССР составлял 64 копейки, в 1985-м — 70 копеек, а в 1990 году — 60 копеек. Но реальный курс сильно отличался от этих цифр. В советских банках нельзя было просто так продать или купить валюту, зато в Союзе был чёрный рынок, на котором за $1 давали и четыре, и шесть рублей.
Чёрный рынок валюты возник в СССР ещё в 1950-е годы, во время «хрущёвской оттепели». Уже тогда некоторым советским гражданам позволяли ездить за рубеж: артистам, спортсменам, партийным функционерам. Но для поездки в условный Париж или Прагу нужна была валюта. В таких случаях в банках можно было купить не более $30.
С учётом извечного советского дефицита людям в командировке всегда хотелось побольше закупиться иностранными товарами. И тогда счастливчикам помогал как раз чёрный рынок. Он работал следующим образом: дельцы скупали валюту у иностранцев по выгодному для них курсу, а затем продавали её уезжающим за границу гражданам по курсу, который был сильно выше, чем официальный.
Этот рынок существовал до 26 октября 1990 года, когда первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ «О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка». После этого советский рубль пустился в недолгое, но зато свободное плавание.
В феврале — марте 2022 года, на фоне жёстких антироссийских санкций Запада, Россия стала предпринимать меры для стабилизации отечественного финансового рынка. В частности, 9 марта стало известно, что Центробанк ввёл ограничения на операции с иностранной валютой. Получить деньги со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения, однако «банкам может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение», — указали в пресс-службе регулятора.
«Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объёме», — отметили в Банке России.
Сейчас для российских самолётов закрыты полёты в Европу и США, ограничен импорт многих товаров в Россию. Вся эта ситуация напоминает тот самый «железный занавес», который разделял СССР и Запад.
По мнению опрошенных «Секретом» экономистов, оснований для возникновения чёрного рынка валюты в России пока что нет.
Сейчас есть ограничения на полёты в Европу, туда вообще трудно добраться. Для чего валюта нужна? С 90-х годов валюта понадобилась везде, в том числе и внутри страны. Но сейчас всё закрыто, в Европу и в США, где эта валюта используется. Не нужно делать из валюты фетиш.
Валерий Мироновзамглавы Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ
По словам экономиста, валюта нужна для того, чтобы получать товары внутри страны, но на сегодняшний день это невозможно. Кроме этого, валюта нужна для туризма и деловых поездок. Но поездок сейчас будет мало и «летать будет не на чем», добавил он.
«Ещё валюта нужна для закупки импортного оборудования, но это уже вопрос к предприятиям. Но там чёрный рынок вряд ли возможен, потому что там всё под контролем налоговой инспекции, всё компьютеризировано. Поэтому и в сфере закупок импорта чёрный рынок вряд ли возможен», — отметил Миронов.
Экономист привёл в пример Иран, который завозит подсанкционные товары мелкими партиями.
В этой стране, которая уже много лет находится под санкциями Запада, есть целая сеть иранских предпринимателей, занимающихся завозом продукции, попавшей под ограничения.
И если подобная практика возникнет в России, то мелкие предприниматели будут искать валюту, чтобы привозить в Россию мелкие партии товаров: деталей, высокотехнологических комплектующих и прочего. Миронов назвал такое явление «новым “челночеством”, но уже в производственном секторе».
С ним согласен его коллега, кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ Денис Мельник. На сегодняшний день, исходя из уже принятых ограничительных мер Центробанка, экономист не ожидает повального ухода россиян на чёрный рынок. Могут возникнуть только отдельные чёрные или серые схемы при обороте валюты в России, добавил он.
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