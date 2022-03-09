«Единая Россия» предлагает вести контроль за ростом цен на продовольствие

В партии предлагают вести контроль за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов.
Кроме того, в «Единой России» выступают за контроль за расходованием средств на проведение весенних полевых работ, ведь от них зависит будущий урожай. В связи с этим необходим мораторий на проведение проверок сельхозпроизводителей любыми органами.
Как сказали в «Единой России», следует обеспечить льготными кредитами производителей.
Вместе с тем, законодатели предлагают дополнительные меры по поддержке хлебопекарной и молочной промышленности. Единороссы также поддерживают создание в регионах сети фермерских рынков и ярмарок выходного дня.
В партии также считают необходимым обеспечить льготирование железнодорожных тарифов, тарифов на ГСМ и удобрения.