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16:09 (мск), источник: РАПСИ

«Единая Россия» предлагает вести контроль за ростом цен на продовольствие

МОСКВА, 9 мар — РАПСИ. Партия «Единая Россия» предлагает ввести ряд мер по поддержке агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей, сообщили в пресс-службе политической организации.

Источник: РИА "Новости"

В партии предлагают вести контроль за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов.

Кроме того, в «Единой России» выступают за контроль за расходованием средств на проведение весенних полевых работ, ведь от них зависит будущий урожай. В связи с этим необходим мораторий на проведение проверок сельхозпроизводителей любыми органами.

Как сказали в «Единой России», следует обеспечить льготными кредитами производителей.

Вместе с тем, законодатели предлагают дополнительные меры по поддержке хлебопекарной и молочной промышленности. Единороссы также поддерживают создание в регионах сети фермерских рынков и ярмарок выходного дня.

В партии также считают необходимым обеспечить льготирование железнодорожных тарифов, тарифов на ГСМ и удобрения.

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