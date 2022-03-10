Ограничения для россиян на использование Visa и Mastercard вступило в силу

Как пояснили в Банке России и Национальной системе платежных карт, это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и GooglePay.
Все карты Visa и Mastercard будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, указанного на карте.
По ним можно совершать без ограничений все обычные операции: платить за товары и услуги, пополнять карты и снимать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту.
Многие банки уже заявили, что продлят срок действия этих карт. После этого банки перевыпустят для своих клиентов карты «Мир». Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты «Мир» нет.
По картам «Мир» доступны все те же операции, что были доступны по картам международных платежных систем. Также можно подключить сервис MirPay для оплаты с помощью смартфона с операционной системой Android. Карты «Мир» принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В ответ Запад ввел санкции. Так, международные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о приостановке деятельности в нашей стране.