Банки попросили послаблений при расчете долговой нагрузки

В первом — предлагается приостановить разработку законопроектов, направленных на ужесточение нынешних требований. В том числе, речь идет об обсуждаемых ограничениях по вложениям в иммобилизованные активы (в небанковский бизнес, например, в сервисы экосистемы), а также — о приостановке работы над внедрением «зеленых» стандартов жилищного строительства.
Второй блок предложений посвящен приостановке действия регуляторных требований ЦБ, влекущих наибольшие финансовые затраты. В частности, банки просят не штрафовать их за нарушение некоторых «антиотмывочных» правил.
Кроме того, предлагается приостановить требование по надбавкам достаточности капитала и перенести проверки на следующий год. Также важно временно смягчить подход к оценке предельной долговой нагрузки заемщиков, следует из документа.
В третьем блоке — инициативы, требующие изменения федерального законодательства. Например, банки попросили на полгода — до начала 2023 года — отодвинуть запуск платформы «Знай своего клиента», а также отложить реализацию предоставления финуслуг по биометрии.
Еще одна ключевая инициатива — остановить рассмотрение законопроекта об изменении подходов к расчету полной стоимости кредита, поскольку его принятие потребует масштабной перенастройки банковских систем.
Сейчас финрынку наиболее необходимы меры, позволяющие снизить нагрузку на капитал банков: отмена требований по надбавкам, упрощение механизма ипотечных каникул, изменение расчета ПДН, увеличение пороговых сумм для включения кредитов в портфель однородных ссуд, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он добавил, что часть предложений банков касается планируемых новаций, влияние же остальных на расходы этого бизнеса в нынешних условиях вряд ли будет заметным.