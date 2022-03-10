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05:56 (мск), источник: Известия

Банки попросили послаблений при расчете долговой нагрузки

В условиях санкционного давления банки попросили ЦБ приостановить или отменить требования, которые влекут крупные финансовые затраты. Пакет инициатив по смягчению правил, подготовленный Национальным советом финансового рынка, есть в распоряжении «Известий». Он разделен на три блока.

Источник: Известия

В первом — предлагается приостановить разработку законопроектов, направленных на ужесточение нынешних требований. В том числе, речь идет об обсуждаемых ограничениях по вложениям в иммобилизованные активы (в небанковский бизнес, например, в сервисы экосистемы), а также — о приостановке работы над внедрением «зеленых» стандартов жилищного строительства.

Второй блок предложений посвящен приостановке действия регуляторных требований ЦБ, влекущих наибольшие финансовые затраты. В частности, банки просят не штрафовать их за нарушение некоторых «антиотмывочных» правил.

Кроме того, предлагается приостановить требование по надбавкам достаточности капитала и перенести проверки на следующий год. Также важно временно смягчить подход к оценке предельной долговой нагрузки заемщиков, следует из документа.

В третьем блоке — инициативы, требующие изменения федерального законодательства. Например, банки попросили на полгода — до начала 2023 года — отодвинуть запуск платформы «Знай своего клиента», а также отложить реализацию предоставления финуслуг по биометрии.

Еще одна ключевая инициатива — остановить рассмотрение законопроекта об изменении подходов к расчету полной стоимости кредита, поскольку его принятие потребует масштабной перенастройки банковских систем.

Сейчас финрынку наиболее необходимы меры, позволяющие снизить нагрузку на капитал банков: отмена требований по надбавкам, упрощение механизма ипотечных каникул, изменение расчета ПДН, увеличение пороговых сумм для включения кредитов в портфель однородных ссуд, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он добавил, что часть предложений банков касается планируемых новаций, влияние же остальных на расходы этого бизнеса в нынешних условиях вряд ли будет заметным.

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