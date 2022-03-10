10:50 (мск), источник: © РИА Новости
Володин исключил возможность дефицита товаров
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что ему поступает много обращений о подорожании продуктов. Так, по его словам, в некоторых регионах цены выросли почти вдвое.
У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо.
Он также добавил, что поставщики в России располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет.
«В этом случае рост цен носит необоснованный характер», — сказал он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал РИА Новости, что работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления ограничений российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестиционные проекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал «тотальную экономическую войну» против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.