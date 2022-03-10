10:17 (мск), источник: РБК
Недельные расходы россиян выросли на 20%
В среднем одна семья потратила за неделю на повседневные товары 6,9 тыс. руб., что почти на 1,2 тыс. руб. больше, чем на прошлой. Средний чек составил 777 ₽
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За неделю с 28 февраля по 6 марта средние недельные расходы россиян выросли на 20,4%, а средний чек — на 11,6%, говорится в исследовании «Ромир», поступившем в РБК.
В среднем одна семья потратила за неделю на повседневные товары 6 978 ₽, что на 20,4% (на 1182 ₽) больше, чем на предыдущей неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 26,7% (1469 ₽). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 231 ₽) индекс недельных расходов выше на 33,4%, или 1747 ₽.
Средний чек по сравнению с прошлой неделей вырос на 11,6% (81 ₽).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 20,7% (133 ₽). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (648 ₽) недельный чек выше на 19,9%, или 129 ₽.
Уже после охваченного исследованием периода, 6 марта, Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Этот шаг в Visa назвали вынужденным в связи с военной спецоперацией на Украине. После того как ограничения вступят в силу, выпущенные в России карты не будут работать за границей, а также в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay. Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока их действия.
Также 9 марта ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валюты. До 9 сентября банки не будут продавать гражданам наличную валюту, а снять с валютного вклада можно будет до $10 тыс. — остальное в рублях. В Центробанке пояснили, что те, кто открыл счета и вклады в разных банках, смогут получить по $10 тыс. в каждом из них. Но если несколько счетов открыты в одном банке, забрать можно не более $10 тыс.
Виктория Полякова, Анна Левинская