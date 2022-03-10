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11:11 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара на Мосбирже превысил 121 рубль

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже утром 10 марта обновил исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 121 р​у​б., свидетельствуют данные торговой площадки.

ЦБ: $ 116.0847   +10.27 € 126.4395   +10.82 ММВБ: $ 120.3700   +0.37 € 132.0000   +5.00
Источник: Reuters

К 10:15 мск доллар торговался по 121,5 ₽, евро — 130,5 ₽. Курс европейской валюты второй день подряд оказался больше 130 ₽. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 10 марта, составляет 116,08 ₽, евро — 126,44 ₽.

Доллар от TradingView

Рубль упал в обеих валютных парах на фоне антироссийских санкций, введенных западными странами в ответ на военную операцию на Украине. Ограничения затронули в том числе международные резервы ЦБ, ограничив способность регулятора проводить валютные интервенции для поддержки курса российской валюты.

ЦБ с 9 марта на полгода установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, запретив снимать более $10 000 в наличной валюте, остальное граждане могут снять в рублях по текущему курсу. До 9 сентября также будет действовать запрет на продажу наличной валюты гражданам. Менять валюту на рубли можно без ограничений. В ЦБ пояснили, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 000, поэтому 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

Справка
Лимит на снятие наличной валюты с банковских вкладов. Как это работаетЦБ установил лимит на снятие наличных средств с валютных вкладов в $10 тыс. Также граждане не смогут покупать наличную валюту.
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