«Уральские авиалинии» заявили о возможности пролетать два-три месяца

Самолеты «Уральских авиалиний» будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три.
технический директор компании Игорь Поддубный
Поддубный пояснил, что существуют «цивилизованные возможности» поставок запасных частей и материалов. «Совсем черной картины я не вижу», — отметил он.
Поддубный добавил, что после 24 февраля авиакомпания подверглась хакерской атаке, из-за которой инженеры и технические специалисты лишились доступа к информационным системам и им в течение пяти дней пришлось работать с бумажными носителями.
Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы до 26 марта в Армению, Азербайджан, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты из-за «сложившейся геополитической ситуации». Компания также отказалась выполнять рейсы в Египет и Таиланд до конца мая. К 9 марта почти все российские компании отменили рейсы за рубеж.
В конце февраля крупнейшие лизинговые компании начали отзывать свои самолеты из России из-за введенных международных санкций. Один из крупнейших лизингодателей Aerocap прекратил сотрудничество с российскими авиаперевозчиками, среди его клиентов — «Уральские авиалинии», S7, «Аэрофлот», «Россия», Nordwind Airlines и другие. «AerCap намерена полностью соблюдать все применимые санкции», — подчеркнули в компании.