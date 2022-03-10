На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
11:57 (мск), источник: РБК

«Уральские авиалинии» заявили о возможности пролетать два-три месяца

Авиакомпания «Уральские авиалинии» без остановки самолетов и разборки воздушных судов на запчасти сможет выполнять рейсы еще около двух-трех месяцев, заявил технический директор компании Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS 2022.

Самолеты «Уральских авиалиний» будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три.
технический директор компании Игорь Поддубный

Поддубный пояснил, что существуют «цивилизованные возможности» поставок запасных частей и материалов. «Совсем черной картины я не вижу», — отметил он.

Поддубный добавил, что после 24 февраля авиакомпания подверглась хакерской атаке, из-за которой инженеры и технические специалисты лишились доступа к информационным системам и им в течение пяти дней пришлось работать с бумажными носителями.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы до 26 марта в Армению, Азербайджан, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты из-за «сложившейся геополитической ситуации». Компания также отказалась выполнять рейсы в Египет и Таиланд до конца мая. К 9 марта почти все российские компании отменили рейсы за рубеж.

В конце февраля крупнейшие лизинговые компании начали отзывать свои самолеты из России из-за введенных международных санкций. Один из крупнейших лизингодателей Aerocap прекратил сотрудничество с российскими авиаперевозчиками, среди его клиентов — «Уральские авиалинии», S7, «Аэрофлот», «Россия», Nordwind Airlines и другие. «AerCap намерена полностью соблюдать все применимые санкции», — подчеркнули в компании.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эксперты спрогнозировали сроки окончания военной операции на Украине
Зеленскому отказали в особом заседании для его обращения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь