В российский реестр перевели около 180 самолетов

Об этом сообщил в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
«На сегодняшний день (в российском реестре — прим. ТАСС) зарегистрировано 176 воздушных судов, в том числе 21 самолет “Ютэйр” уже получил сертификат летной годности, 38 самолетов “России”, два самолета “Ижавиа”, 27 самолетов “Победы” и 80 “Аэрофлота”, — сказал Кудинов.
В российский реестр также переведены новейшие самолеты «Аэрофлота» Airbus A350, добавил Кудинов.
Кудинов добавил, что всего в российском реестре до конца февраля насчитывалось около 70 самолетов. По словам Кудинова, ситуацию с техобслуживанием самолетов и ввозом запасных деталей планируется решить в том числе через реэкспорт комплектующих.
«Насколько я знаю, обратились в Китай, они отказали (ввоз комплектующих в Россию — прим. ТАСС)», — сказал он, добавив, что поиск будет продолжен через другие страны, возможно через Турцию или Индию. «Каждая компания будет сама договариваться», — добавил Кудинов.
В связи с ситуацией на Украине совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. После этого российские авиакомпании начали сталкиваться с попытками арестов самолетов при международных полетах, даже при вывозных рейсах.
Одной из мер противодействия санкциями стало предложение Минтранса сократить срок госрегистрации прав на воздушные суда в РФ до 10 дней.