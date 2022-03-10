На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
15:32 (мск), источник: ТАСС

В российский реестр перевели около 180 самолетов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Около 180 самолетов зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов в конце февраля. Это, в том числе, самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Победы», Utair, «Россия» и «Ижавиа».

Источник: Reuters

Об этом сообщил в ходе конференции по техобслуживанию самолетов MRO Russia&CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

«На сегодняшний день (в российском реестре — прим. ТАСС) зарегистрировано 176 воздушных судов, в том числе 21 самолет “Ютэйр” уже получил сертификат летной годности, 38 самолетов “России”, два самолета “Ижавиа”, 27 самолетов “Победы” и 80 “Аэрофлота”, — сказал Кудинов.

В российский реестр также переведены новейшие самолеты «Аэрофлота» Airbus A350, добавил Кудинов.

Кудинов добавил, что всего в российском реестре до конца февраля насчитывалось около 70 самолетов. По словам Кудинова, ситуацию с техобслуживанием самолетов и ввозом запасных деталей планируется решить в том числе через реэкспорт комплектующих.

«Насколько я знаю, обратились в Китай, они отказали (ввоз комплектующих в Россию — прим. ТАСС)», — сказал он, добавив, что поиск будет продолжен через другие страны, возможно через Турцию или Индию. «Каждая компания будет сама договариваться», — добавил Кудинов.

В связи с ситуацией на Украине совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. После этого российские авиакомпании начали сталкиваться с попытками арестов самолетов при международных полетах, даже при вывозных рейсах.

Одной из мер противодействия санкциями стало предложение Минтранса сократить срок госрегистрации прав на воздушные суда в РФ до 10 дней.

 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь