На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
12:02 (мск), источник: © РИА Новости

Производители инсулина подтвердили продолжение работы в России

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основные мировые производители инсулина подтвердили, что продолжат свою работу и поставки на российском рынке, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Источник: РИА "Новости"

«Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок», — говорится в сообщении.

«Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану», — заявили в ведомстве. Вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора, подчеркнули в пресс-службе.

По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как Новорапид, Фиасп, Хумалог на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в нашу страну в 2021 году, уточнили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь