Производители инсулина подтвердили продолжение работы в России

«Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок», — говорится в сообщении.
«Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану», — заявили в ведомстве. Вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора, подчеркнули в пресс-службе.
По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как Новорапид, Фиасп, Хумалог на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют общему объему их поставок в нашу страну в 2021 году, уточнили в пресс-службе.