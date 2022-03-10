Гендиректор «Аэрофлота» перейдет в «Почту России»

Михаил Полубояринов, который возглавлял крупнейшую российскую авиагруппу «Аэрофлот» (объединяет одноименную авиакомпанию, «Победу» и «Россию») с ноября 2020 года, решил уйти в отставку. Об этом РБК рассказали два источника в группе.
По словам собеседников РБК, его место займет глава авиакомпании «Россия» Сергей Александровский, который недавно был также назначен заместителем Полубояринова и уже фактически работает в статусе и.о. гендиректора «Аэрофлота». Он является и.о. только из-за того, что Полубояринов находится в служебной командировке, уточняет другой источник, близкий к группе.
«В компании подтверждают, что Сергей Александровский назначен на должность заместителя гендиректора [»Аэрофлота«] в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий. Документами об иных управленческих решениях “Аэрофлот” не располагает», — сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».
Сам Полубояринов может перейти в «Почту России», рассказали РБК два источника — в авиагруппе и одном из профильных ведомств. О его назначении заместителем гендиректора «Почты России» Максима Акимова может быть объявлено уже в ближайшее время, уточняет источник, близкий к руководству этой компании. РБК направил запрос в «Почту России».
Информация о возможной отставке Полубояринова появилась еще на прошлой неделе, 4 марта. Тогда газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на свои источники, что топ-менеджер ушел со своего поста, уехал из страны и несколько дней не выходил на связь. Но пресс-служба группы это опровергала: «Михаил Полубояринов находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности».
4 марта также стало известно еще об одной отставке в группе «Аэрофлот» — в этот день решил уволиться бессменный гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков. «Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. <…> Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — написал он в письме к коллективу.
Отставке Калмыкова предшествовали сообщения в Telegram-каналах о том, что 24 февраля, когда началась специальная военная операция России на Украине, он вместе с семьей улетел в Швейцарию. Тогда представитель «Победы» это опровергал, уточняя, что глава компании поехал в отпуск в Германию еще 22 февраля и в ближайшее время вернется в Россию. Но информация о его отъезде вызвала критику на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации 1 марта, куда был приглашен Калмыков.
По версии двух источников РБК в группе «Аэрофлот», Калмыков решил уйти в отставку из-за санкций Евросоюза, который в конце февраля запретил европейским лизинговым компаниям продолжать поставки новых самолетов и запчастей в Россию, а также продолжать сотрудничество с россиянами. В соответствии с этими ограничениями западные лизингодатели уже начали задерживать иностранные самолеты (Airbus и Boeing) российских компаний за рубежом, включая «Победу». В итоге большинство перевозчиков из России были вынуждены отказаться от большинства полетов за границу, чтобы сохранить свой флот. Сейчас в Минтрансе обсуждаются меры по удержанию иностранных самолетов в стране, один из вариантов — их национализация.