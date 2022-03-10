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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев передал «привет» McDonald`s: котлеты и булки умеем делать сами

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал «привет» «Макдоналдсу», заявив, что котлеты и булки в России производить и сами умеют, и этим могли бы заняться бизнесмены, попавшие под санкции.

Источник: РИА "Новости"

«Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет “Макдоналдсу!”- написал он в соцсети “Вконтакте”.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

Генеральный директор корпорации McDonald’s Крис Кемпчински сообщил 8 марта о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 заведениях. Согласно заявлению, в России в McDonald’s работают 62 тысячи человек, для всех сотрудников сохранят зарплату.

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