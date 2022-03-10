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15:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти России признали проблемы с экспортом нефти. Речь идет об отгрузках в апреле

Российские власти впервые признали, что из-за санкций за боевые действия на Украине нефтекомпании сталкиваются с трудностями при экспорте спотовых партий нефти и нефтепродуктов. По словам вице-премьера Александра Новака, речь идет о контрактовании на апрель, тогда как в марте контрактация произведена в полном объеме. Ситуация может усугубиться из-за введенного 8 марта эмбарго на российскую нефть со стороны США. Ряд крупных компаний объявили об отказе от новых контрактов на российское сырье — сегодня к их числу присоединилась итальянская Eni.

Правительство РФ впервые признало проблемы с контрактованием нефти и нефтепродуктов на фоне спецоперации на Украине, следует из заявления вице-премьера Александра Новака. «У нас в настоящее время на март контрактация уже проведена в полном объеме, и по этому поводу у нас никаких сомнений нет, идут отгрузки продукции, поставки продукции, идет контрактация на апрель по поставкам нефти и нефтепродуктов. Здесь мы сталкиваемся на сегодняшний день с определенными проблемами, в первую очередь касающимися финансирования», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

После того как ЕС и США ввели санкции против российского банковского сектора, у покупателей российской нефти возникли трудности с получением аккредитивов на закупку.

Кроме того, в несколько раз возросли ставки фрахта, а некоторые судовладельцы отказывались предоставлять суда в опасении рисков новых санкций. В результате российские нефтекомпании неоднократно сталкивались с невозможностью продать спотовые партии нефти. Аналогичные трудности возникли при реализации нефтепродуктов, в результате чего несколько российских НПЗ вынуждены были снизить переработку. Проблемы с продажей сырья из России могут усугубиться из-за того, что 8 марта США ввели эмбарго на закупки российской нефти.

Вслед за этим сразу несколько зарубежных мейджоров объявили о намерении приостановить закупку нефти в РФ по новым контрактам: среди них оказались британские Shell, BP и итальянская Eni. Пока эти проблемы не сказались на темпах роста добычи в России. Как сообщил «Ъ» в четверг, среднесуточная добыча с начала месяца по 8 марта выросла на 0,5%.

Дмитрий Козлов

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