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15:01 (мск), источник: Секрет Фирмы

Uniqlo всё-таки решила уйти из России

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo приостановит деятельность в России из-за «ряда трудностей». Ранее крупнейший ретейлер Азии обещал остаться на российском рынке, несмотря на международное давление с целью изоляции страны из-за спецоперации на Украине. За последние две недели о приостановке работы в России уже сообщили Reserved, Zara, Victoria’s Secret, Adidas и другие бренды одежды.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим своей миссией предоставлять доступную одежду для всех, в том числе для жителей России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом обстоятельств, начиная с операционных сложностей и заканчивая ухудшением общей обстановки. По этой причине мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность. Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации», — прокомментировали в компании.

На официальном портале Uniqlo предупредили, что сервис прекращает приём новых заказов с получением в магазине.

С 21 марта 2022 года прекратят работать розничные точки и интернет-магазин. На время временной приостановки деятельности компания пообещала поддерживать своих сотрудников.

7 марта главный исполнительный директор Uniqlo Тадаши Янаи заверил, что фирма продолжит работать в России, несмотря на международное давление с целью изоляции страны из-за спецоперации на Украине. «Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — заявил он.

Американская сеть магазинов женского нижнего белья Victoria's Secret решила на время закрыть свой интернет-магазин и все розничные точки на территории России. Когда магазин возобновит работу, пока неизвестно.

Магазин одежды Reserved также приостановил работу российского интернет-сервиса. При этом все заказы, совершённые до момента приостановления работы интернет-магазина, будут завершены, заверили на сайте.

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