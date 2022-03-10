Uniqlo всё-таки решила уйти из России

«Мы видим своей миссией предоставлять доступную одежду для всех, в том числе для жителей России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом обстоятельств, начиная с операционных сложностей и заканчивая ухудшением общей обстановки. По этой причине мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность. Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации», — прокомментировали в компании.
На официальном портале Uniqlo предупредили, что сервис прекращает приём новых заказов с получением в магазине.
С 21 марта 2022 года прекратят работать розничные точки и интернет-магазин. На время временной приостановки деятельности компания пообещала поддерживать своих сотрудников.
7 марта главный исполнительный директор Uniqlo Тадаши Янаи заверил, что фирма продолжит работать в России, несмотря на международное давление с целью изоляции страны из-за спецоперации на Украине. «Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — заявил он.
Американская сеть магазинов женского нижнего белья Victoria's Secret решила на время закрыть свой интернет-магазин и все розничные точки на территории России. Когда магазин возобновит работу, пока неизвестно.
Магазин одежды Reserved также приостановил работу российского интернет-сервиса. При этом все заказы, совершённые до момента приостановления работы интернет-магазина, будут завершены, заверили на сайте.