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16:01 (мск), источник: BFM.ru

Утвержден перечень запрещенных к вывозу из России товаров и оборудования

Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке.

Правительство РФ определило перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России. Список составлен по указу президента РФ и будет действовать до конца 2022 года. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, отмечается в телеграм-канале кабмина.

В перечень попало технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, а также транспортные средства, сельхозтехника и электрическая аппаратура. Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Также до конца 2022 года ограничен вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в недружественные государства.

Вывоз данных товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В отношении данных стран будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства. Разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.

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