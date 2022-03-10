Правительство предложило ослабить налоговую нагрузку на россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об отмене налогообложения доходов граждан от процентов по банковским вкладам, о корректировке в налогообложении дорогих автомобилей, а также о введении на пять лет нулевой ставки НДС для компаний туристическо-гостиничного сектора. Об этом говорится в сообщении правительства.
«Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн руб. Эти и другие изменения в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение Госдумы», — отмечается в сообщении.
Решение о временной отмене НДФЛ на банковские вклады премьер Михаил Мишустин анонсировал на заседании правительства 9 марта. Отменить налог планируется на доходы по депозитам за 2021−2022 годы.
Новый порядок обложения НДФЛ процентов по банковским вкладам начал действовать в 2021 году. Однако после повышения в феврале 2022 года ключевой ставки ЦБ банки увеличили проценты по вкладам, а значит, по ним вырастут доходы и, соответственно, сумма налога.
Законопроектом также предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами в 2022—2023 годах.
«Временное освобождение вкладов от НДФЛ позволит поддержать граждан, помочь им сохранить сбережения, что особенно важно в нынешней непростой ситуации», — говорится в сообщении правительства.
Также правительство просит Госдуму скорректировать размер повышенного транспортного налога на дорогие автомобили. Теперь он будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 млн руб., а не от 3 млн руб., как было ранее.
Правительство внесло в Думу и законопроект об отмене НДС на пять лет для организаций гостиничного и туристического бизнеса. Нулевой процентной ставкой смогут воспользоваться владельцы гостиниц, а также инвесторы, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, в том числе гостиницы и иные объекты размещения туристов. При этом данная льгота касается и тех предпринимателей, которые оказывают экскурсионные или иные услуги на объектах размещения, в том числе операторов горнолыжных подъемников.
«Решение поможет поддержать отрасль, привлечь новых инвесторов и решить одну из главных проблем российского туризма — дефицит современных качественных отелей», — отмечается в сообщении правительства.
Как ранее сообщил РБК вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве, в частности, вопросы культуры, туризма и спорта, кабинет министров одобрил инициативу об обнулении НДС для гостиниц на заседании 9 марта. В аппарате Чернышенко РБК позже уточнили, что данный законопроект разработали совместно Минфин, Ростуризм и Минстрой, а реализовываться он будет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».