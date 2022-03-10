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17:56 (мск), источник: Известия

Globus и «Ашан» опровергли слухи об уходе с российского рынка

Сети гипермаркетов Globus и «Ашан» не собираются уходить с российского рынка. Об этом в четверг, 10 марта, сообщают представители компаний.

Источник: Известия

«Информация о том, что сеть гипермаркетов Globus уходит, — это фейк. Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу», — приводит «РИА Новости» сообщения представителя компании.

В «Ашане» сообщили, что удивлены появлению слухов о закрытии магазинов в России. По словам представителя компании, доверять им нет основания, магазины продолжат работать как обычно.

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Военная операция на Украине

10 марта стало известно, что работать в РФ прекращают компания Uniqlo и германский производитель одежды Hugo Boss.

Днем ранее сообщалось, что бренд нижнего белья и парфюмерии Victoria’s Secret с 9 марта приостановит работу розничных точек и интернет-магазина в России.

О приостановке работы в России в последние недели уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald’s, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, американская компания Apple, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Как заявила «Известиям» 9 марта Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл», Россию уже покинули или объявили об уходе примерно 230 компаний. Предполагается, что в результате ухода торговых сетей в ближайшее время освободится до половины всех площадей в торговых центрах.

В тот же день Минэкономразвития России выступило с предложением ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ на фоне ситуации на Украине. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в министерстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны.

Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, цели спецоперации демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и попросили помощи у Москвы.

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