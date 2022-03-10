Путин поддержал идею о внешнем управлении в уходящих из России компаниях

Президент Владимир Путин поддержал предложение ввести внешнее управление на иностранных предприятиях, уходящих из России. Об этом он заявил на совещании по экономике с членами правительства, трансляцию которого вел РБК.
Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства [Михаил Мишустин], вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет.
Владимир ПутинПрезидент РФ
Он выразил уверенность в том, что у властей есть достаточно легальных и рыночных инструментов для этого.
«Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальные решения этих вопросов», — отметил Путин.
При этом, по его словам, Россия не хочет быть закрытой страной и настроена на сотрудничество с партнерами.
«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться, мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят», — сказал Путин.
Президент пообещал, что в России будут надежно защищены права и интересы тех «иностранных инвесторов и коллег», которые сохранят присутствие в стране. «Я прошу правительство не упускать это из виду», — добавил он.
Говоря о введенных разными странами санкциях против России, президент высказал мнение, что они все равно были бы введены.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет мер поддержки экономики России, который среди прочего предусматривает «первый шаг к национализации имущества иностранных компаний».
В США пообещали «принять меры», если Москва начнет национализировать имущество иностранных компаний, покинувших российский рынок.
С инициативой национализации выступила «Единая Россия». Ее законопроект позволяет вводить решением суда внешнее управление в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, если они прекращают работу в России. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, считают в партии.
Владелец компании может в течение пяти дней отказаться от внешнего управления, если возобновит работу или продаст долю при условии сохранения бизнеса и работников. В обратном случае суд на три месяца назначает временную администрацию, а затем акции новой организации выставляют на торги, а старая ликвидируется. Новый собственник обязуется сохранить не менее ⅔ персонала и не менее года продолжать деятельность старой организации.
Десятки зарубежных компаний и сервисов ранее объявили о приостановке или прекращении работы в России. Среди них автопроизводители Mercedes-Benz, Škoda и Volkswagen, сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA и другие. У всех них есть производства в России.
Помимо этого, на фоне западных санкций в Минтрансе обсудили вариант национализации самолетов Boeing и Airbus, сообщили источники РБК. Евросоюз ранее запретил поставку новых лайнеров в Россию и аннулировал действующие лизинговые договоры с переходным периодом до 28 марта.
Во время загрузки произошла ошибка.