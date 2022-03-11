На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
01:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оценила вероятность дефолта в России. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, приведут к рецессии. Глава МВФ отметила, что, согласно прогнозам организации, рецессия будет носить глубокий характер. Она также подчеркнула, что сценарий с дефолтом России более не представляется невероятным событием.

При этом Георгиева заявила, что не хочет спекулировать на тему возможного дефолта российской экономики. Она сказала, что на это могут повлиять то, как долго будут сохраняться введенные против России санкции, и то, сможет ли Москва выплачивать свои долги. «Ни то, ни другое, пока не ясно», — резюмировала глава МВФ.

Ранее первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович заявил, что Россия располагает значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада. По словам эксперта, вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне низкая.

 Алла Пугачева ответила на слухи о своей эмиграции из России
Лавров рассказал о начавшем понимать подход России Зеленском
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь