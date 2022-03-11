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01:54 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении россиян

По сведениям агентства, Meta также временно не будет удалять в некоторых странах призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Американская компании Meta временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и солдат в частности. Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании, это изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано с военной операцией РФ на Украине.

Из электронных писем Meta следует, что призывы к насилию в отношении россиян разрешены, когда в сообщении явно говорится о военной операции на Украине. Изменения в политике компании распространяются на Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию.

По сведениям агентства, компания также временно не будет удалять в Польше, России и Украине призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее издание The Intercept сообщило, что Meta разрешила восхвалять украинский ультраправый батальон «Азов».

Meta пока не прокомментировала данную информацию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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