Meta признала, что разрешила в Facebook призывы к насилию против военных России

Американская холдинговая компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признала, что временно разрешила в этих соцсетях призывать к насилию против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter.
«Мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — говорится в заявлении Стоуна.
В качестве примера формы «политического самовыражения» он приводит лозунг «Смерть российским захватчикам» или «смерть российским оккупантам». Представитель компании добавил, что соответствующие призывы в адрес гражданских лиц модераторы разрешать не будут.
Как сообщал Лайф, ранее Reuters сообщила, что Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию над россиянами. Агентство сообщает также, что Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии. До этого компания позволила восхвалять «Азов».
Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить до 15 лет. При этом, по словам Пескова, необходимость введения этого закона связана с беспрецедентной информационной войной против России.