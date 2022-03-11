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10:02 (мск), источник: Известия

Стоимость антикризисных мер превысит 1 трлн рублей

Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей, следует из рабочей версии проекта плана правительства (есть у «Известий»). Большая часть дополнительных расходов пойдет на стимулирование занятости (496 млрд), транспортной (275 млрд) и строительной (100 млрд) отраслей.

Источник: Reuters

Согласно редакции плана от 9 марта (ее подлинность подтвердил источник в правительстве), общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 трлн рублей. Финансирование ряда обозначенных инициатив еще уточняется, указывается в проекте плана.

Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда — 496 млрд рублей.

Из этих средств 317,2 млрд направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан (без изменения размера)».

На втором месте по расходам после соцподдержки — транспорт (275 млрд рублей). В этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) на 25 млрд.

Строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 млрд рублей, системообразующим организациям — 84,8 млрд, агропромышленному комплексу — 42 млрд. На помощь малому и среднему бизнесу направят 23,3 млрд рублей, а на поддержку промышленности — 20 млрд.

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