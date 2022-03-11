Стоимость антикризисных мер превысит 1 трлн рублей

Согласно редакции плана от 9 марта (ее подлинность подтвердил источник в правительстве), общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 трлн рублей. Финансирование ряда обозначенных инициатив еще уточняется, указывается в проекте плана.
Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда — 496 млрд рублей.
Из этих средств 317,2 млрд направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан (без изменения размера)».
На втором месте по расходам после соцподдержки — транспорт (275 млрд рублей). В этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) на 25 млрд.
Строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 млрд рублей, системообразующим организациям — 84,8 млрд, агропромышленному комплексу — 42 млрд. На помощь малому и среднему бизнесу направят 23,3 млрд рублей, а на поддержку промышленности — 20 млрд.