06:17 (мск), источник: ТАСС
Байден признал, что рост цен на топливо в США — это болезненная тема для американцев
Как отметил глава Белого дома, американцы «уже ощущают» на себе повышение стоимости бензина в стране.
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ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Повышение розничной стоимости топлива в США болезненно для американцев, в стране намерены наращивать добычу нефти. Об этом президент США Джо Байден заявил в четверг, выступая перед членами Национального комитета Демократической партии.
Как отметил глава Белого дома, американцы «уже ощущают» на себе повышение стоимости бензина в стране. «Думаю, американцы знают, как важна эта борьба», — продолжил президент, говоря о введении санкций против России. «Сегодня цены — это болезненный вопрос», — признал Байден.
Глава государства заверил, что США «увеличивают добычу нефти». «К концу года наша добыча будет больше, чем когда-либо за последние несколько лет», — сказал он.
Стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновляет исторический максимум, в четверг она превысила $4,31 за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ). Байден во вторник подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.