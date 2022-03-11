08:14 (мск), источник: ТАСС
Генпрокуратура проверит компании, объявившие об уходе с российского рынка
Прокуроры установили жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства.
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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, заявивших об уходе с российского рынка. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
«По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ, прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства», — отметили в ведомстве. В Генпрокуратуре пояснили, что прокуроры установили жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией.
Генеральный прокурор обратил особое внимание на соблюдение прав социально незащищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
«Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться», — отметили в Генпрокуратуре.
Прокуроры обратят особое внимание на недопущение злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. «Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации», — сообщили в Генпрокуратуре.