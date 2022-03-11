Air Astana приостановила все рейсы в Россию

В компании заявили, что решают этот вопрос с правительством Казахстана. Там пообещали, что пассажирам вернут деньги за билеты в полном объеме, пишет Zakon.kz.
Накануне авиакомпания сообщила, что временно приостановили ряд рейсов из Казахстана в города России. Рейсы из Aлматы и Нур-Султана в/из Москвы при этом планировалось сохранить.
Ранее азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways объявили о приостановке полетов в Россию с 6 марта. В своем сообщении авиаперевозчики связывали это с появившимися рисками для граждан в связи с «отсутствием возможности полноценного страхования».
США, Великобритания, Канада, страны ЕС и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов из-за спецоперации России на Украине. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.
Минтранс России ранее предложил возвращать самолеты лизинговым компаниям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Минтранс предложил также рассчитываться с лизинговой компанией в рублях и обслуживать самолеты в компаниях, у которых есть документы, подтверждающие их соответствие требованиям федеральных авиационных правил. Страховать и перестраховывать самолеты и двигатели предлагается у российских страховщиков на условиях, эквивалентных тем, которые прописаны в договоре.