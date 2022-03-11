В России начал дешеветь бензин

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — заявил Шаскольский, выступая 10 марта в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, ведомство держит под контролем ситуацию на топливном рынке в стране. Шаскольский добавил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с начала марта цена на бензин АИ-92 снизилась на 11,6%, АИ-95 — на 9,6% с 28 февраля по 5 марта, а дизель подешевел на 12%. Такая тенденция продолжилась на этой неделе: цена АИ-92 уменьшилась с конца февраля на 24,5%, АИ-95 — на 22%.
При этом в Европе на фоне проблем с отгрузкой нефти наблюдается рост цен на топливо. За две недели в ряде стран цены выросли почти в два раза.