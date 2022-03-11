На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
09:46 (мск), источник: © РИА Новости

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, сообщил украинский «Энергоатом».

Источник: РИА "Новости"

«“Энергоатом” полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Китае рассказали, зачем США на самом деле отказались от российской нефти
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь