Стоимость урана выросла до максимума с аварии на «Фукусиме»

Спотовые цены на U3O8 (закись-окись урана) в четверг достигли $59,75 за фунт, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании UxC. Это самый высокий уровень с момента аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году, после которой цены резко упали, отмечает агентство. До происшествия уран торговался на уровне до $130 за фунт.
«Страх, что Запад, особенно США и Евросоюз, будет отрезан от поставок ядерного топлива из России, подтолкнул покупателей прийти на рынок», — пояснил глава UxC Джонатан Хинз. Он допустил дальнейший рост цен из-за «перспективы новых ограничений на импорт обогащенного урана из России».
При этом специалист по коммуникациям Всемирной ядерной ассоциации Джонатан Кобб считает, что существует «значительный потенциал производства урана за пределами России», а заготовленного большинством АЭС топлива хватит для бесперебойной работы в течение по меньшей мере года.
Reuters сообщал, что введенный США запрет на импорт российских энергоносителей не коснется урана: Россия, Казахстан и Узбекистан добывают примерно половину этого ресурса, потребляемого американскими АЭС. По данным агентства, сейчас в Соединенных Штатах нет производства или переработки урана.
В то же время Bloomberg писал, что американская администрация рассматривает возможность введения санкций против «Росатома». На российскую госкорпорацию приходится 35% мирового обогащения урана, отмечает агентство.
В прошлом году США импортировали из России обогащенный уран и радиоактивные изотопы на $670 млн, свидетельствует американская внешнеторговая статистика.