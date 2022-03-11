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10:11 (мск), источник: ТАСС

Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе, сообщила пресс-служба Росавиации.

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Источник: РИА "Новости"

«9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении.

Ранее также полностью были сняты ковидные ограничения на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

Полеты в эти страны теперь ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиавластей стран.

Авиакомпаниям при выполнении регулярных и нерегулярных полетов необходимо соблюдать положения постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», добавили в Росавиации.

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