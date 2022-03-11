13:49 (мск), источник: Газета.Ру
Песков: условий для дефолта в России не существует
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не существует естественных условий для дефолта в России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Мы слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств о готовности и наличии необходимого запаса прочности на выплаты всех внешних долгов в рублях. Как таковых условий для дефолта не существует, если они не созданы искусственно», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что РФ ожидает новых санкций и будет реагировать на них «по мере поступления».
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что в России возможен дефолт из-за санкций, введенных на фоне ситуации на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.