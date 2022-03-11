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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на выходные

Центробанк понизил курс доллара на 12—14 марта до 116,75 ₽, евро — до 128,95 ₽ Это на 3 ₽ 62,68 коп. и 4 ₽ 0,58 коп. соответственно ниже предыдущего показателя, следует из сообщения регулятора.

ЦБ: $ 116.7517   -3.63 € 128.9523   -4.01 ММВБ: $ 116.0000   -2.50 € 125.7000   +0.70
Источник: Reuters

На Мосбирже курсы также снижаются — доллар стоит 113,75 ₽ (- 4,75), евро — 121,95 (- 3,05).

Курс рубля начал падать на фоне санкций, введенных Западом из-за российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. В частности, были заморожены активы Банка России, а также введены ограничения в отношении ряда крупных банков. ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев. ЦБ также значительно ограничил возможность российских компаний снимать валюту.

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