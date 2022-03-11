15:36 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на выходные
Центробанк понизил курс доллара на
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На Мосбирже курсы также снижаются — доллар стоит 113,75 ₽ (- 4,75), евро — 121,95 (- 3,05).
Курс рубля начал падать на фоне санкций, введенных Западом из-за российской военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. В частности, были заморожены активы Банка России, а также введены ограничения в отношении ряда крупных банков. ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев. ЦБ также значительно ограничил возможность российских компаний снимать валюту.