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11 марта, источник: Lenta.Ru

Центробанк запретил взимать комиссию при выдаче долларов США

Центробанк (ЦБ) России запретил до 9 сентября банкам взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ: $ 116.7517   -3.63 € 128.9523   -4.01 ММВБ: $ 114.2525   -4.25 € 121.0300   -3.97
Источник: AP 2022

Кроме того, ЦБ запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если она проводилась для последующей выдачи наличных долларов США. Также банки должны будут вернуть клиентам комиссию, которую они получили, выдавая с 9 марта им наличную валюту.

Для получения возврата необходимо обратиться в банк с заявлением. Кредитная организация должна вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления.

При этом если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов, комиссия может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными долларами США с соблюдением условия о предельной сумме возврата наличной валюты (до 10 тысяч долларов), либо по заявлению зачислена на банковский счет клиента в рублях или выдана наличными рублями. Если клиенту выдано 10 тысяч долларов наличными, то удержанная сверх этой суммы комиссия должна зачисляться на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению, пояснили в ЦБ.

Ранее Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября россиянам, имеющим валютные счета и вклады, будет гарантирована сохранность средств в валюте, однако получить их в наличной форме можно будет в размере не более 10 тысяч долларов. Такое правило касается лишь уже действующих счетов.

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