США не запретят ввозить в Россию личные сбережения в долларах

«Все транзакции которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены», — отмечается в выпущенном документе.
Ранее в этот же день власти США ввели запрет на поставки долларовых банкнот в Россию. Президент США Джо Байден также объявил о намерении запретить поставки предметов роскоши в Россию. Под запрет попали одежда, ювелирные изделия и автомобили известных брендов класса люкс. Также Белый дом запрещает импорт российских морепродуктов, российской водки и алмазов.
Как отметил американский лидер, США и страны-союзники по Североатлантическому альянсу намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.
Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии мер для приостановки членства РФ во Всемирной торговой организации. Не уточнялось, когда законопроект будет рассмотрен сенатом конгресса.
8 марта Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт газа и нефти из России. Он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим США — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти. При этом, по мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, повышение цен на бензин будет временным и непродолжительным явлением.
Как отметили 11 марта опрошенные «Известиями» аналитики, эмбарго США на поставки российских энергоресурсов не окажет серьезного влияния на экономику России, в частности, на доходы бюджета и курс рубля.
Страны Запада, в том числе США, начали вводить санкции в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.
Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
Вместе с тем российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.