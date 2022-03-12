На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70% Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
04:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Европа оценила последствия прекращения поставок газа из России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оценил последствия прекращения поставок газа из России. Об этом говорится в экономическом прогнозе регулятора по еврозоне.

Источник: Reuters

«Наши базовые прогнозы исходят из того, что любые перебои с поставками энергоносителей, связанные с конфликтом, будут носить временный характер и не окажут существенного длительного влияния на экономическую активность в зоне евро», — говорится в документе.

В ЕЦБ назвали неопределенными перспективы активности в еврозоне. Уточняется, что это в значительной степени зависит от дальнейшего развития геополитической ситуации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу будет сложно полностью отказаться от российского газа. «Да, это будет сложно, но это возможно. Это потребует усилий каждого европейца», — высказалась глава ЕК об условиях отказа от российского газа. Она подчеркнула, что разумное потребление энергии гражданами стран-членов ЕС приблизит объединение к полному отказу.

 Путин одобрил отправку добровольцев на Украину
Жириновский пришел в сознание
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь